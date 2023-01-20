Тюменский эксперт рассказала, каким требованиям должен соответствовать халяльный пломбир

Тюменские мороженщики из компании "Ландис" заявили, что получили в Северо-Кавказском центре сертификации Халяль сертификат о соответствии своей продукции предъявляемым требованиям и что с 19 января приступили к производству такого пломбира. В чем его отличие от обычного, инженер-технолог молочной промышленности Алена Савина рассказала в тг-канале "Тюменский аграрий".

Савина напомнила, что сырое молоко с точки зрения ислама разрешено по умолчанию, а вот продукты его переработки из-за возможного контакта с запрещенными религией веществами требуют дополнительной сертификации. Перед выдачей сертификата эксперты изучают состав заявленной на сертификацию продукции на предмет наличия запрещенных или потенциально запрещенных компонентов, уточняют отдельные ингредиенты и их происхождение, запрашивают спецификации.

"Особым образом дело обстоит с мороженым с ароматизаторами и вкусовыми наполнителями. Для получения знака "Халяль" в качестве растворителей в составе ароматизаторов не должен использоваться этиловый спирт. В составе молочных продуктов не допускается наличия красителя кармина или глазирователя шеллака (их производят из насекомых), по аналогии с сычужными ферментами проверяется происхождение желатина", - пояснила Алена Савина.

Эксперт отметила, что себестоимость халяльного молока сопоставима с обычным. Процесс производства не приходится сильно изменять, поэтому себестоимость не возрастает. Главное требование – это натуральное сырье без консервантов, произведенное от животных, в кормлении которых не использовались "нехаляльные" кровавые компоненты.