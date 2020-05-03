Муфтий Тюменской области призвал творить добро в Рамадан

Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков предложил в этом году в связи с пандемией переформатировать традицию в священный месяц Рамадан созывать в гости родных, знакомых, соседей на разговение, вместо этого купить продуктов и раздать нуждающимся.

Рамадан в 2020 году начался с рассвета 24 апреля и продлится до заката 23 мая. Это обязательный для верующих период поста. В течение 30 дней мусульмане в светлое время суток должны отказываться от приёма пищи, питья, курения и интимной близости.

По словам Зинната Садыкова, в этом году месяц Рамадан особенный, ведь на долю всех жителей региона, страны и мира выпали большие испытания. Поэтому правоверным следует сознательно отнестись к соблюдению поста, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

"За это время у всех будет возможность провести анализ жизни за прошедший год, покаяться за свои грехи. Прошу отказаться от ссор, споров и совершать больше добрых дел. Сейчас необходимо проводить время дома в кругу семьи, больше уделять внимание чтению книг и саморазвитию, потому что получение знаний – это обязанность каждого мусульманина. Уверен, тюменцы пройдут все ограничения с достоинством", - отметил муфтий.