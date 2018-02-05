В Тюмени соберут пряжу на вещи недоношенным младенцам

В Тюмени ежемесячная благотворительная акция "Тепло надежды" по сбору натуральной пряжи для вязания вещей недоношенным младенцам пройдет в центре "Дзержинец" 10 февраля.

Волонтеры центра будут принимать у тюменцев пряжу из 100%-ной овечьей, верблюжьей и козьей шерсти или 100% хлопка, так как только натуральная пряжа обладает тем множеством полезных качеств, которые необходимы малышу. О том, какую пряжу можно принести, можно почитать здесь.

Как поясняют организаторы, вся собранная во время акции пряжа будет передана мастерицам тюменского клуба "28 петель". Неравнодушные женщины безвозмездно свяжут из натуральной пряжи носки, кофты, шапки, игрушки, одеяла для недоношенных младенцев и передадут их в перинатальные центры Тюмени.

Акция пройдет в центре "Дзержинец" (Ватутина, 6) с 12:00 до 17:00.