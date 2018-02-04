ТюмГУ организует профильную смену для школьников "Гуманитариус"

В Тюменском государственном университете объявлен набор на третью весеннюю профильную смену "Гуманитариус" для учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ, которые увлекаются изучением истории, обществознания, русского языка и литературы.

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций вуза, программа смены предусматривает увлекательные занятия по любимым дисциплинам, познавательные мастер-классы, научно-популярные лекции, встречи с интересными людьми и другие творческие и интеллектуальные мероприятия. По итогам занятий участники выполнят задания специальной олимпиады, победители получат сертификаты на дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ.

Заявки на участие в смене принимаются до 19 февраля, отбор будет проходить по конкурсной системе. Сама смена будет проходить на базе центра "Ребячья республика", пишет "Вслух.ру".