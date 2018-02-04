В Тюмени проведут Дни татарской культуры

Торжественное открытие Дней Татарской Культуры пройдет в Тюмени 17 февраля на базе Дворца национальных культур "Строитель". Начало в 14:00, концертная программа стартует в 15:00. Вход свободный.

Программа мероприятия включает различные творческие площадки, среди которых выставки фотографий, детских работ и прикладного искусства. Большинство из них посвятят работам тюменских авторов, композиторов, художников и поэтов, пишет "Тюменская область сегодня".

"Изюминкой" концерта станет выставка-конкурс татарских национальных блюд. Также перед зрителями выступит тюменский певец и шоумен Айзат Насибуллин.