Тюменская сборная подготовится к Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе

Сформирована сборная Тюменской области для подготовки к Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе, которая будет проходить в Казани с 7 по 10 февраля и станет отборочным этапом для международной олимпиады.

В Тюменской области завершился региональный этап олимпиады школьников по татарскому языку и литературе. Интеллектуальные соревнования проходили в течение двух дней на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, а педагоги в это время повышали свое мастерство. Школьникам демонстрировали знание лексики, фонетики, морфологии, синтаксиса. Последний раздел вызвал наибольшие трудности - нужно было не только расставить знаки препинания, но и объяснить свой выбор.

Наиболее интересным заданием участники назвали перевод фразеологизмов с татарского на русский и обратно. Также олимпиадникам нужно было показать знание произведений классической литературы из школьной программы.

Победителями олимпиады стали ребята из Зареченской школы Вагайского района, из Шишкинской школы Вагайского района, из тюменского лицея №81, из Андреевской школы Тюменского района и других образовательных учреждений. Также в этом году рекордное количество призёров – 43 школьника из Лайтамакской, Ачирской и Кутарбитской школ Тобольского района, Зареченской и Шишкинской школ Вагайского района, тюменских школы №52 и лицея №81, Андреевской, Чикчинской и Муллашинской школ Тюменского района, Асланинской и Яровской школ Ялуторовского района, тобольской школы №15, Велижанской школы Нижнетавдинского района.

Председатель жюри по татарскому языку и литературе Ханиса Алишина подчеркнула, что в этом году на олимпиаду впервые пригласили восьмиклассников и это очень их воодушевило. Значительный вклад в привлечение школьников к изучению родного языка внесли областные мероприятия: ежегодный форум "Диалог культур" и конкурс учителей татарского языка, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".