Достойные книги рекордов баурсаки пекут в Тобольском районе

Фестиваль "Сибирский баурсак" в третий раз проводят в поселке Прииртышском Тобольского района, в этом году в выпечке соревновались 12 команд, причем не только только местные, но и из Уватского, Вагайского и Тюменского районов. Глава района Леонид Митрюшкин считает, что мероприятие скоро можно будет вносить в федеральный календарь событий, так как с каждым годом собирает все больше гостей.

В Книгу рекордов России в 2021 году был записан баурсак 62 см в ширину и 32 см в высоту, который испекла команда мастериц из Санниковского поселения. В 2022 году представители центра сибирско-татарской культуры Тобольска его побили, ну а теперь превзошли сами себя: мастерицы испекли баурсак 76 см в ширину и 36 см в высоту. Теперь запись в Книге рекордов России обновят.

По словам главы района, участники соревнований готовились к этому событию целый год, результат это подтверждает. "Перспектива у фестиваля огромная, интерес к нему растёт. Первый собрал около 350 участников, второй - пять тысяч, сегодняшний с самого открытия заметно многочисленнее предыдущего. Очень рассчитываю, что мы попадаем в событийный календарь Тюменской области, а, может, даже и в событийный календарь России", - заявил журналистам Леонид Митрюшкин.

Фестиваль проходит в спортивно-оздоровительном комплексе "Сибиряк" с 12 часов. Кроме выпечки самого большого баурсака, гости могли посетить национальные подворья и понаблюдать за конными состязаниями, поучаствовать в мастер-классах по приготовлению баурсаков и по изготовлению посуды из глины. Была масса национальных татарских развлечений и конкурсов для детей и взрослых На спортивной площадке шел открытый турнир по силовому экстриму, а финалит праздник группа "Казанские парни" из Татарстана.