Казанские ученые изучили быт тюменских татар

Места компактного проживания татар в Тюменском и Ярковском районах посетили специалисты Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.
Экспедиция изучает особенности говоров, топонимии, устного, музыкального творчества и материальную культуру местных татар. В составе группы - искусствоведы, литературоведы, фольклористы и музыковеды.
Полевые материалы, полученные в ходе экспедиции, войдут в книгу "Национально-культурное наследие – Милли мәдәни мирасыбыз" в серии "Из сокровищниц научных экспедиций". Сейчас экспедиционная группа находится в Пензенской области, пишет "Вслух.ру".
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