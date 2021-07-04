Казанские ученые изучили быт тюменских татар

Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Места компактного проживания татар в Тюменском и Ярковском районах посетили специалисты Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.

Экспедиция изучает особенности говоров, топонимии, устного, музыкального творчества и материальную культуру местных татар. В составе группы - искусствоведы, литературоведы, фольклористы и музыковеды.

Полевые материалы, полученные в ходе экспедиции, войдут в книгу "Национально-культурное наследие – Милли мәдәни мирасыбыз" в серии "Из сокровищниц научных экспедиций". Сейчас экспедиционная группа находится в Пензенской области, пишет "Вслух.ру".