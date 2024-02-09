Тобольские школьницы победили в олимпиаде по татарскому языку и литературе

Ученицы Ачирской школы Малика Маметова и Альбина Барсукова стали победителями Всероссийской олимпиады по татарскому языку и литературе в Казани. Лейла Нагипова и Анжела Ишбулатова - призёрами. В составе делегации девушки представляли в Тюменскую область.

"Мы очень обрадовались, когда узнали, что отправимся на Всероссийский этап! Нам помогала наша замечательная учительница Турышева Гульшат Тимерхановна, благодаря тому, что она с нами много занималась, поддерживала нас, задания олимпиады было решать намного легче! Готовиться было не трудно, татарский – это наш родной язык, я считаю, что его нужно сохранять и оберегать. В Казани мы обрели новых друзей, для нас была организована экскурсионная программа. Когда узнали, что заняли призовые места, очень обрадовались! Эмоции непередаваемые!" - поделилась впечатлениями Лейла.

В апреле 2024 года победители отправятся на Международный этап олимпиады. По возвращении из Казани девочки продолжат усиленно заниматься вместе с преподавателем и готовиться защищать честь нашей страны с соперниками из-за рубежа.