Александр Кадысев из Тобольска стал участником химической смены в лучшем образовательном центре России

Тобольский десятиклассник Александр Кадысев может смело претендовать на первое место среди школьников в рейтингах по упоминаниям в региональных СМИ. В январе ученик школы №16 имени В.П. Неймышева сначала в числе тридцати пяти победителей конкурса "Россия, устремлённая в будущее" встретился с президентом Владимиром Путиным и был единственным представителем Уральского федерального округа, кто смог в живую поговорить с лидером страны. Еще одним крупным успехом стала победа на VI международной online-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Наука без границ". Сейчас Александр уехал на химическую смену в образовательный центр "Сириус" в Сочи - и здесь тоже парню пришлось пройти серьезный отбор и доказать, что он достоин того, чтобы ведущие профессора МГУ помогли ему получить новые знания и опыт.

Как рассказал корреспонденту информагенства "Тюменская линия" сам Александр, ему не привыкать к подобного рода испытаниям - постоянно и довольно успешно участвует в международных, российских, региональных и городских. От смены в "Сириусе" Саша ждет новых знаний и более продуктивного решения олимпиадных задач.

Программа включает в себя теоретические и практические занятия в лабораториях по неорганической, аналитической и органической химии, лекции и семинары, по выбору – участие в выполнении практико-ориентированных задач материаловедческой, биохимической и биотехнологической направленности. Отдых тоже предусмотрен: в программе спортивные и культурно-досуговые мероприятия, экскурсии по Олимпийскому парку и в Красную Поляну. Вечером ребята могут посещать общеобразовательные лекции, а также лекции специально приглашенных ученых и представителей высокотехнологичных промышленных компаний и корпораций.

Химией Саша занимается с седьмого класса, и в этом, по словам родителей юноши, большая заслуга учителя химии – Светланы Гринько. "По программе химия изучается с восьмого класса, но придя работать в школу, я поняла, что если начинать с 8 класса, то добиваться результатов на олимпиадах будет сложно. Собрала ребят, которым интересна химия, здесь же оказался и Саша Кадысев. Конечно, об исследовательских работах в седьмом классе не было речи, но уже в восьмом классе он стал призером городских олимпиад по химии, провел научные исследования", - рассказала учитель химии.

Светлана Гринько является научным руководителем Александра в исследовании, которое принесло ему победу на VI международной online-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Наука без границ". Предметом изучения стала добавка к почве – вермикулит. Работа велась два года. Экспериментировал юный исследователей на семейной даче - выращивал помидоры одного сорта, применяя при этом разные добавки к почве, все тщательно исследовал, высчитывал, измерял. С организацией лабораторных исследований на содержание нитратов помогли родители, а также местные индустриальный и педагогический институты (филиалы ТИУ ТюмГУ)

Светлана Гринько уверена, что победы и успехи ее ученика зависят в первую очередь от него самого. "Ему интересно, он старается все узнать, попробовать на практике. Из этого и складывается стремление и успех", - отмечает Светлана Гринько. Классный руководитель Светлана Тимохович отмечает, что характер в этом деле - тоже важная составляющая. По ее словам, Сашу отличает активное участие во всех проектах и делах, а еще он умеет отстаивать свою точку зрения и подтверждать свою правоту делом, и вообще очень надежный и ответственный парень, на которого можно всегда положиться.

Родители Александра, также как и директор школы №16 им. В.П. Неймышева Сергей Корепанов считают, что в основе успеха – работа педагогов. "У нас самая обычная средняя школа, где обучается 1290 учеников. Но ребята добиваются успехов и в научно-исследовательской деятельности, и в олимпиадном движении, и в творчестве. В основе этого – заинтересованность учителей. У нас работают опытные и высококвалифицированные педагоги", - отмечает Корепанов.

Действительно, школа Неймышева на хорошем счету в городе. Ребята с первого класса могут заниматься в научном обществе учащихся "Оптимум", активно участвуют во внутришкольной научно-практической конференции и в научно-исследовательских мероприятиях, которые проводят СИБУР, ТюмГУ и индустриальный институт. "Школа развивает детей и в плане талантов, и в плане учебы, науки. Этот темп, заданный в детстве, играет большую роль в дальнейшем, чтобы дети не стояли на месте, а развивались и искали себя", - уверена мама Саши Наталья Кадысева.

Кстати, в "Сириус" талантливый тоболяк может поехать еще и на литературную смену - именно там предложил продолжить недавнюю встречу, посвященную сочинениям, президент России. Отстать от школьной программы Саша не боится. На вопрос об этом от журналиста "Тобольской правды", юноша сообщил, что привык опережать программу, заглядывая в учебники чуть раньше, чем это требуется: