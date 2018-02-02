Топ мероприятий в Тюмени на 3-4 февраля: Ромео и Джульетта, Полина Гагарина и киносеансы

В эти выходные жителей и гостей Тюмени ждут свадебная выставка, спектакли по произведениям Шекспира, экскурсии, новые фильмы, а самым громким событием станет концерт Полины Гагариной в ДК "Нефтяник". Подробнее об этих и других мероприятиях - в путеводителе выходных от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Спектакль "Ромео & Джульетта"

Спектакль - гимн жизни, чистоте и мужественной силе эмоций, без которых станут страшным склепом, театром масок и жизнь, и смерть, и искусство… Этот Шекспир – как сказка про вечную любовь. Непричесанный, неклассический. Про молодых. Для молодых. И не только...

Когда: 18:00, 3 февраля 2018 г.

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 - 900 рублей

Возрастное ограничение 12+

Открытый урок китайской каллиграфии

Мастер-класс по китайской каллиграфии в честь приближающегося нового года по китайскому календарю. Участники будут писать парные благопожелательные надписи на изумительно красивой красной бумаге с золотыми драконами. Занятия каллиграфией развивают мелкую моторику и внимательность, а также положительно влияют на формирование почерка.

Когда: 3 февраля в 17:00

Где: Тюмень, тайм-кафе "Пятый угол" (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 600 рублей

Экскурсия "Тюмень архитектурная"

Исторический центр Тюмени богат памятниками архитектуры, которые представлены самыми разными архитектурными стилями: барокко, классицизм, ампир, модерн (в том числе и редкий для России - деревянный модерн), конструктивизм, сталинский ампир. На экскурсии вы научитесь отличать архитектурные стили друг от друга и попробуете "прочитать" архитектурные памятники, вычленяя архитектурные элементы. Подробная информация и бронирование билетов на сайте дробунин.рф или по телефонам: +7(3452) 735-666, +7(952) 344-92-06, +7 (982) 924-44-72

Когда: 13:00, 3 февраля 2018 г.

Место отправления: Тюмень, ул. Перекопская, 5

Стоимость: 700 рублей

Продолжительность: 1,5 часа

Концерт Полины Гагариной

Сольный концерт одной из лучших певиц современности, неоднократной обладательницы главных музыкальных премий и наград. Тюменцев ждет музыкальное ассорти из хитов исполнительницы и уникальное театрализованное действо в сопровождении симфонического оркестра.

Когда: 19:00, 4 февраля 2017 г.

Где: Тюмень, ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 3000 - 6000 рублей

Возрастное ограничение 6+

Драматический триллер "Селфи"

Новый фильм с Константином Хабенским по сценарию Сергея Минаева. Главный герой картины внезапно обнаружил, что за него его жизнь проживает двойник. Он копирует жесты героя, выступает за него по ТВ и встречается с фанатами, общается с друзьями и женщинами и, главное, лучше и честнее оригинала. Причем главный герой и сам понимает это.

С расписанием сеансов и стоимостью билетов можно ознакомиться здесь: http://atmoscinema.ru/filmbase/1601/

Продолжение: https://vk.com/wall-108606347_33278