ДК "Водник" приглашает на вечер встречи выпускников

Вечер встреч выпускников состоится в Доме культуры "Водник" (Судоремонтная, 1а) 3 февраля, начало - в 19:00.

Принять участие и посетить мероприятие могут все желающие. Для гостей готовят пятичасовую танцевально-развлекательную программу, а также игры и веселые конкурсы.

Кроме того, музыкальная программа вечера будет спланирована на любой вкус. Диджей мероприятия представит музыку всех стилей и направлений, и никто не уйдет с плохим настроением. Стоимость входного билета - 600 рублей.

Подробнее о вечере можно узнать по телефону 8 (3452) 45-47-29 и 8 (3452) 45-93-44.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.