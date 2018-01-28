В Тюмени выберут лучшего работодателя

Конкурс "Лучший работодатель в области содействия занятости" проходит в Тюмени по итогам 2017 года. В нем могут принять участие организации различных форм собственности. На данный момент заявки поступили от более 40 работодателей Тюмени и Тюменского района.

Конкурс проводит департамент труда и занятости населения Тюменской области при содействии Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района. Он стартовал 1 августа 2017 года, прием документов осуществляется до конца января, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Как сообщила начальник отдела по работе с работодателями Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Жанна Кочетова, конкурс проводится ежегодно с 2008 года и многие работодатели стали уже его постоянными участниками. "Это говорит об их стремлении к победе и значимости сотрудничества с Центром занятости", - подчеркнула она.

Отметим, итоги конкурса будут озвучены до 15 марта 2018 года. Более подробную информацию об участии в конкурсе можно получить по телефону (3452) 27-33-22.

