МТЦ "Космос" приглашает тюменцев на концерт жестового пения

Воспитанницы тюменского "Клуба жестового пения", слабослышащие девушки в возрасте 16-22 лет, выступят в молодежном театральном центре "Космос" 27 января, начало в 17:00.

Жестовое пение - это особый вид творчества, согласно которому пересказывают историю из песни, рисуют её телом, мимикой, артикуляцией. Важно ещё учитывать, что язык жестов отличается от любого вербального языка, потому что в основе образ или картинка. Поэтому русский язык для глухих и слабослышащих такой же иностранный язык, как и английский.

Девушки будут интерпретировать песни через жесты. Коллегами по сцене на этот вечер станут солистка группы "Джаст Сьюзи" Сюзанна Иванова и коллектив Тюменского Абсолютного Барабанного Оркестра ("ТАБО"). Также в программе просмотр клипа на жестовом языке на авторскую песню "Кто ты" – коллаборация "Джаст Сьюзи" и "Клуба жестового пения".

Руководитель "Клуба жестового пения" Марина Скопинцева считает, что репертуар девушек разнообразен и главным критерием при выборе композиции является наличие чёткой смысловой составляющей, которую можно передать через телодвижения на сцене, пишет "Мoй пoртал".

Стоит отметить, что выступления "Клуба жестового пения" строится по принципу эстрадных номеров. Марина считает, что язык телодвижений может быть интересен и слышащим людям. Мы используем его каждый день, чтобы выразить эмоции и быть понятыми. Многие из тех, кто видел жестовое пение вживую говорят, что оно оказало на них более сильное воздействие, чем традиционный вариант исполнения песен.