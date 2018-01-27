Тюменские врачи получили награду за психореабилитация детей и подростков

17:24 26 января 2018
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mcr-kids.ru

Победителем Всероссийского конкурса "За подвижничество в области душевного здоровья" им. акад. РАМН Т.Б в номинации "Психореабилитация детей и подростков" стал коллектив Тюменской областной клинической психиатрической больницы (ТОКПБ) под руководством главврача Евгения Родяшина.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, конкурс проводит Общественный совет по вопросам психического здоровья при главном специалисте психиатре Минздрава России профессоре З.И.Кекелидзе.

Награждение состоялось в декабре 2017 года в актовом зале гостиницы Московской патриархии "Даниловская" (Свято-Даниловский монастырь). Победителей конкурса приветствовали российские парламентарии, представители Общественной палаты, общественных организаций и научного сообщества.

Выступающие отметили эффективность работы служб психологической поддержки и реабилитации во  многих регионах, внимание к их  деятельности со стороны органов власти субъектов федерации,  общественности  - все это, по общему мнению участников церемонии,  и помогает победителям добиваться высоких профессиональных результатов.

Теги: конкурс , медицина , реабилитация
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