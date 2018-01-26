В 2017 году за неуплату алиментов к уголовной ответственности привлекли почти 400 тюменцев

В управлении ФССП России по Тюменской области подвели итоги работы отдела судебных приставов по взысканию алиментных платежей в Тюмени в 2017 году.

В прошлом году в отношении должников по этой категории исполнительных производств было вынесено порядка 9,4 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд из Российской Федерации, 1,6 тысяч постановлений о временном ограничении специального права управления транспортными средствами. Количество арестов, наложенных на имущество должников, составило около 1,1 тысячи, проведено 6,3 тысяч проверок бухгалтерий по месту получения должниками доходов.

За неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей к административной ответственности было привлечено 939 человек, к уголовной —389 злостных неплательщиков.

"Наблюдается динамика увеличения количества поступивших на исполнение исполнительных документов, при этом увеличилось и количество исполнительных документов оконченных фактическим исполнением и направлением копий исполнительных документов по месту работы должников для удержания задолженности из заработной платы", — отметил руководитель тюменского УФССП Кабдула Хайдаров. Первоочередной задачей он назвал актуализацию работы по привлечению злостных неплательщиков к административной и уголовной ответственности.

Как отмечают в пресс-службе управления ФССП по Тюменской области, положительно на выполнение этой задачи сказываются информационные кампании службы приставов. Так, в прошлом году на главном экране ТРЦ "Кристалл" был запущен социальный ролик "Будь мужчиной, заплати алименты".

Фото: пресс-служба управления ФССП по Тюменской области