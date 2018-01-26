В "ФедералПресс" объяснили, почему "Итоги года Урала и Сибири" подведут в Тюмени, а в списке нет губернаторов

Эксперты назвали имена политиков и бизнесменов Урала и Сибири, вошедших в шорт-лист номинантов первой в истории УрФО премии в сфере политики и бизнеса.

Пресс-конференцию в Екатеринбурге, посвященную предстоящей 26 января в Тюмени премии в области политики и бизнеса Урала и Сибири "Итоги года", исполнительный директор медиахолдинга "ФедералПресс" Олег Орлов начал с ответа на самый волнующий журналистов вопрос: "Почему в этом году премия пройдет именно в Тюмени?"

"Традиционно премия проводилась в Екатеринбурге, как в столице УрФО. Но в этом году мы решили начать ротацию городов для проведения премии. И награждение победителей будет проходить в Тюмени. Возможно через один или два года мероприятие примет Челябинск, Курган или какой-нибудь город на севере региона", – сказал Олег Орлов.

Ежегодно с 2006 года премия проводится под патронажем полномочного представителя президента в УрФО. Она определяет самых видных деятелей в политики и экономике: всего 20 различных номинаций. В этом году в исследовании приняли участие 700 экспертов. Отбор кандидатур на победу в премии проходит в несколько этапов. Сначала всем экспертам раздаются пустые анкеты, куда они вписывают достойных представителей политики и бизнеса, соответствующих критериям конкретной номинации. После обработки первых анкет формируется длинный лонг-лист из имен, которые могут стать участниками премии. Далее эксперты голосуют за тех, кто по их мнению должен попасть из лонг-листа в шорт-лист. Имена в шорт-листе – это уже номинанты на премию. Победитель в каждой номинации выбирается из этого списка.

Руководитель департамента исследований Института стратегических коммуникаций и социальных проектов Павел Шведов рассказал, что за годы существования премия не теряет своей актуальности и уникальности: "Премия "Итоги года" в регионах Урала и Западной Сибири проводится 11 лет и несмотря на этот солидный срок формат мероприятия продолжает оставаться уникальным. Аналогов нашим итогам, объединяющим шесть регионов - от степей Казахстана до вечной мерзлоты Ямала, так и не появилось. Даже о попытках повторить формат итогов нам ничего неизвестно". Причин несколько:

"Реализовать такой проект действительно сложно, требуется концентрация серьезных ресурсов: это и доверие к организаторам со стороны экспертного сообщества, со стороны политического истеблишмента, регионов, доверие со стороны представителей ключевых отраслей экономики на огромной территории УрФО. И, конечно, за парадным фасадом премии стоит слаженная работа большой команды, раскинутая на несколько городов: Екатеринбург, Москва, столицы регионов УрФО", – пояснил журналистам Павел Шведов.

В отличие от прошлых лет организаторы премии попросили экспертов не включать в список номинантов губернаторов. Их появление "перевешивает" заслуги других видных деятелей. Так что имен глав региона среди победителей "Итогов года – 2017" не будет.

Самыми спорными для экспертов, как отметил исполнительный директор медиахолдинга "ФедералПресс" Олег Орлов, оказалась политическая номинация "Дебют года". В этом году ее представляют 15 фамилий. В их числе Галина Липатова, заместитель директора департамента общественных и внешних связей ХМАО–Югры – начальник Управления по обеспечению открытости органов власти, и Андрей Трубецкой, глава Сургутского района.

В номинации "Заявление года" представлены 8 фамилий. Среди них Степан Киричук, член Совета Федерации ФС РФ от Тюменской области, и Иван Костогриз, глава Нового Уренгоя.

Тюмень в этом году представлена в номинациях "Идеолог года", "Лоббист года", "Парламентарий года", "Пиар-кампания года", "Законопроект года" и "Дипломат года". Не уступила Тюмень места своим конкурентам и в разделе "Экономика", номинируясь сразу в 8 номинациях: "Информационная политика", "Инвестиционный проект", "Сделка года", "Стартап года", "Альянс года", "Стратегия", "Социальный проект" и "Менеджерский дебют".

В номинанты также вошли такие крупные проекты, как заявочная кампания Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 и высокоскоростная магистраль "Екатеринбург–Челябинск".

Отдельную номинацию на "Итогах года" представит совет главных редакторов СМИ УрФО. Ответственный секретарь совета Татьяна Николаева приоткрыла завесу тайны, сказав, что номинация будет затрагивать вопросы промышленной политики.

Делать выбор и определять победителей предстоит Президиуму экспертного совета, в который вошли более 20 экспертов федерального и окружного уровня, профессионально зарекомендовавших себя в сфере политической и экономической аналитики, госуправления, развития общественных связей.

Награждение победителей состоится 26 января в Тюмени в ДК "Нефтяник".