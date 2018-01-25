Тюменские студенты зарабатывают репетиторством

Репетиторство - один из самых популярных источников заработка среди студентов. По подсчетам сервиса бесплатных объявлений "Юла", тюменская молодежь таким образом может зарабатывать до 700 рублей в час.

Чаще всего в Тюмени предлагают услуги репетиторов по английскому языку - они составили 31% всех объявлений на Юле. Их средняя стоимость в городе - 525 рублей в час. Вторыми по популярности услугами стали уроки по русскому языку (22% объявлений). Наименее востребованы услуги репетиторов по обществознанию и информатике (3% и 2,7% лотов соответственно).

Самым прибыльным в Тюмени на Юле стало преподавание английского языка. В городе просят за это до 700 рублей за час занятия (средняя цена - 525). Зато уроки немецкого языка в городе самые доступные, их средняя стоимость - 375 рублей в час.

В целом же средняя стоимость услуг репетиторов в городе составила 217 рублей в час. Это на 45% ниже, чем средний показатель по стране.