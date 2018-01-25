Состояние шестерых пострадавших в серьезном ДТП рядом с Уватом стабилизировалось

В Тобольске докторам удалось спасти жизни шести человек, которые получили серьезные травмы в дорожной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

ДТП случилось неподалеку от Увата поздно вечером 9 января. На 323-м километре трассы в сильную метель выехавшая на встречную "Тойота Королла" столкнулась с "Ниссан Либерти", после чего "Тойоту" отбросило на свою полосу на автомобиль "Шанкси". В аварии погиб 27-летний водитель "Тойоты", еще шесть человек — трое из этого автомобиля и трое из "Ниссана" получили травмы.

В ночь на 10 января их в крайне тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации Областной больницы №3 в Тобольске.

"Все пациенты имели многочисленные травмы различной степени тяжести: переломы, черепно-мозговые травмы и тяжелые повреждения внутренних органов, — рассказал представитель пресс-службы медучреждения Дмитрий Уженцев. — В течение недели врачи отделения реанимации провели интенсивную терапию и стабилизировали состояние пострадавших".

Из реанимации пациентов перевели в профильные отделения, одного с опасными травмами на аппаратном дыхании доставили в Областную больницу №2 в Тюмень. После череды операций, выполненных хирургами и травматологами, четыре пациента были переведены на амбулаторное лечение с положительной динамикой выздоровления.