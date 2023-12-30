Пациенту с кровоизлиянием в мозг помогли врачи тобольской больницы

Врачи Областной тобольской больницы № оказали помощь женщине с кровоизлиянием в мозг. Пациентка поступила в угрожающем жизни состоянии. Ее обнаружил муж, когда она лежала на полу без сознания. Компьютерная томография выявила внутримозговую гематому – у женщины произошел геморрагический инсульт.

В течение недели женщина находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. После ее перевели на естественное дыхание, и постепенно начала самостоятельно глотать и переворачиваться в кровати, но движение руки и ноги с одной стороны отсутствовало.

Через несколько дней пациентку перевели на второй этап реабилитации, где восстановлением ее здоровья занялась мультидисциплинарная бригада в составе невролога, реабилитолога, логопеда, психолога, инструктора лечебной физкультуры и физиотерапевта.

Врачам удалось вернуть женщину к привычному образу жизни и сейчас ее здоровью ничего не угрожает, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3.