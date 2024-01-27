Тюменские врачи спасли жизнь тоболяку

Тюменский центр медицины катастроф ночью доставил пациента в ОКБ №1. "Операция большого объема и технической сложности: удаление расслоенного участка аорты и замена его на синтетический протез", - рассказала Лусине Арутюнян, врач - кардиохирург ОКБ №1. Такая операция требует слаженной работы всей операционной бригады. "Чтобы обеспечить данную операцию, мы остановили сердце на два часа. Этот метод по югу Тюменской области применяется только в ОКБ №1. Мы обеспечили раздельное и независимое друг от друга кровоснабжение нижней части тела и головного мозга. Тело пациента охладили до 19,0 градусов с последующим согреванием", - рассказал Константин Касапов, врач - перфузиолог ОКБ №1.

Медицинская команда боролась за жизнь пациента 8 часов. Операция прошла успешно. Мужчина был переведен в реанимацию, быстро пришел в сознание, а вскоре в обычную палату. Причины расслоения аорты разные: наследственность, гипертония или травма. Часто это заболевание маскируется под другими симптомами - боли в спине, в животе, нижних конечностях и даже потеря зрения.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.