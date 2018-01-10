В аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск один человек погиб и шесть пострадали

Трагическое ДТП случилось вчера, 9 января, в Уватском районе. На 323-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в половине десятого вечера в метель столкнулись автомобили "Тойота Королла" и "Ниссан Либерти".

По предварительным данным, "Тойота" выехала на встречную полосу, затем от удара ее отбросило назад на свою полосу, в автомобиль "Шанкси". В ДТП погиб 27-летний водитель "Тойоты", житель Нижневартовска. Тяжелые травмы получили трое пассажиров "Тойоты", у молодых людей черепно-мозговые травмы, ушибы, у одного — скальпированная рана головы и перелом таза, еще у одного — ампутация двух пальцев на ноге и перелом бедра. 41-летний водитель "Ниссана" получил ушибы и перелом ноги, у пассажиров этого автомобиля ушибы и переломы конечностей, сообщает областная автоинспекция. Обстоятельства ДТП выясняются.

Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость на трассах, в случае начала снегопада предпринимать меры безопасности и снижать скорость.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области