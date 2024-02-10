Ишимские врачи помогли сохранить руку пациентке

Врачи Областной больницы № 4 (г. Ишим) сохранили руку.57-летней женщине, которая обратилась за медицинской помощью в больницу, когда уже не смогла выполнять рукой никакую физнагрузку. Сосудистый хирург ОБ №4 при осмотре пациентки отметил синюшность, боль, похолодание и снижение чувствительности в левой верхней конечности. Выполнить измерение артериального давления на этой руке не удалось. Пациентка в тот же день была направлена в рентгеноперационную.

По словам специалиста рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ольги Трощагиной, во время ангиографии выявили полное закрытие левой подключичной артерии в начальном отделе. "Учитывая жалобы и ангиографическую картину, было принято решение ее "открывать". В течение 40 минут проходимость артерии была восстановлена, поставлен один стент. Пациентка сразу на операционном столе почувствовала улучшение – прошла синюшность, рука стала теплая. После операции артериальное давление можно было измерить уже на обеих руках, и разница составила всего 10 единиц", - сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).