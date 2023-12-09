Рекомендации для работников железнодорожного транспорта подготовили тюменские врачи

Ученые Тюменского медицинского университета предложили работникам железнодорожного транспорта методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и лечения варикоза.

Ученые ТМУ отмечают, что заболевания сердечно-сосудистой системы у пациентов возникают, в том числе, из-за дефицита магния. Включение в терапию комплексного препарата магния и витамина B6 снижает риск развития профессиональной непригодности работников железнодорожного транспорта, связанных с безопасностью движения поездов.

Одна из клинических баз вуза, где применяются на практике разработки ученых ТМУ, –"ЧУЗ "КБ РЖД- Медицина" Тюмени. Благодаря десятилетнему научному исследованию была улучшена диагностика хронических заболеваний вен путем разработки научно обоснованного способа определения степени венозной недостаточности от индекса деформабельности эритроцитов.

Новыми методиками и результатами своих исследований специалисты вуза и главный врач "ЧУЗ "КБ РЖД- Медицина" Тюмени Сергей Одинцов поделились на 17 Российском Национальном конгрессе с международным участием "Профессия и здоровье", сообщает Тюменская область сегодня.