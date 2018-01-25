Кинологи из трех федеральных округов пройдут курс профподготовки на базе Тюменского ОМОНа

Кинологи ОМОНа Росгвардии из Уральского, Сибирского и Приволжского федерального округов пройдут в Тюмени курс профессиональной подготовки. Занятия продлятся до конца марта. По итогам учебы сотрудники и их подопечные сдадут экзамены и зачеты, получат соответствующие сертификаты, а лучшие будут поощрены.

В центре подготовки личного состава Уральского округа войск национальной гвардии РФ (войсковая часть 3059, Тюмень) впервые запущен курс профессиональной подготовки (переподготовки) сотрудников кинологических подразделений отрядов мобильных особого назначения. Программа обучения нацелена на совершенствование навыков кинологов Росгвардии в дрессировке служебных собак и их применении при выполнении оперативно-служебных задач в различных условиях обстановки.

Торжественное открытие курса состоялось 23 января. Участников приветствовали начальник группы планирования и применения кинологических подразделений кинологического отдела Росгвардии полковник Евгений Демехин, начальник кинологической службы Уральского округа Росгвардии полковник Альберт Магомедов, начальник тюменского центра подготовки личного состава полковник Олег Хохлов, начальник штаба Управления Росгвардии по Тюменской области полковник Играм Мислимов, а также командир тюменского ОМОНа полковник Олег Сидорчик.

Как сообщила представитель пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области Людмила Попова, во время учебы собаки будут жить в питомнике кинологического центра. Каждой предоставлен стационарный вальер, в котором предусмотрены все условия проживания в любую погоду, в том числе и в морозы.