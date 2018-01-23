В "Торфянике" состоялся гала-концерт международного фестиваля

На базе дома культуры и творчества "Торфяник" состоялся гала-концерт Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта "Сибирь зажигает звезды". В мероприятии приняли участие более двух тысяч человек.

Фестиваль проходил в течение нескольких дней с утра и до позднего вечера на разных площадках города. Гран-при фестиваля завоевала группа "Подснежник" вокального ансамбля "Музыкальный трамплин" дворца творчества и спорта "Пионер". Руководитель вокального ансамбля "Музыкальный трамплин" Галина Богачева получила диплом "Лучший руководитель.

Победители фестиваля — группа "Подснежник" — получили приглашение на льготное участие в конкурсах Фонда "Планета талантов", а также приняли участие в мастер-классе доцента кафедры хорового дирижирования Академии хорового искусства им. В.С. Попова (Москва) Ларисы Рощиной под названием "Интонация как форма развития вокального слуха", который проходил в ДКиТ "Торфяник" после гала-концерта.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.