Проект "Давай дружить" помогает тюменцам становиться добрее

Более шести лет в Тюмени работает благотворительный фонд "Давай дружить", который помогает детям, страдающим церебральным параличом. Об идее фонда, благотворительности и добре у председателя наблюдательного совета фонда, генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Ольги Езикеевой спросила Валерия Деньгина.

– Ольга Леонидовна, что побудило вас на создание фонда?

– Много мы думали о том, кому помогать и как. Нельзя давать обещания, которые не сможешь выполнить. Зная об этом, выбрали посильное дело - социальную адаптацию детей с диагнозом ДЦП: устраиваем для них различные мероприятия и праздники. Дети этому рады, ведь они редко куда ходят. Мы попали в точку! Много это или мало? Трудно сказать. Люди загнали благотворительность в узкие рамки - простое получение денег, но это не верно. Задача – дать людям возможность с небольшим доходом почувствовать себя в равных условиях с теми, кто может миллионы жертвовать на операцию. Дать равные шансы и тем, и другим.

– Должна ли благотворительность быть публичной или лучше помогать анонимно?

– Считаю, надо действовать в публичном пространстве. Сегодня я не знаю лично всех, кто участвует в акции. Чем больше наш круг расширяется, тем больше добрых людей. Отдача от наших дел двухсторонняя. Иногда не понятно, кто больше доволен: дети, родители или те, кто все устроил. В некоторых аспектах довольны больше мы. Получаем удовольствие от того, что дарим радость, причастны к чему-то светлому. Люди после этого внутри меняются.

– Расскажите о первой ярмарке.

– Первая ярмарка была мрачной, проходила в декабре, на улице было холодно, и людей пришло мало. Но мы из тех людей, которые, если первый блин вышел комом, пробуют испечь еще - вдруг второй получится. И получился. Вначале боялась, как бы наше стремление помогать не расценили как пиар, поэтому не просила людей рассказать о фонде. А потом как будто щелкнуло: а как люди узнают? Кто дал мне право решать за другого человека - пусть сам определится, присоединяться к фонду или нет. Когда начали выходить в публичное пространство, ярмарки стали больше. Сейчас думаю, что опасения были глупостью. Надо лично делать и приглашать как можно больше людей. А кто еще, если не мы? Вот вы пришли, помогли – и это тоже вклад. Из таких, казалось бы, мелочей и состоит огромное дело, потому что мелочей не бывает.

– Что делать, чтобы добра в мире стало больше?

– Не знаю. Что такое добро и что такое зло? Это относительные понятия. Вот если выйдем на улицу и просто будем улыбаться встречным людям, здороваться с ними – добро?

– Это будет странно...

– Это тоже добро. Мы подарим людям настроение, пусть со стороны это и покажется странным. Одна поговорка гласит: делай добро и бросай его в воду. Если решился на добрый поступок - делай, но не жди ничего взамен. Ты делаешь это для себя, не для других. Если каждый будет так думать и поступать, то и добра будет гораздо больше.

Ольга Езикеева: "Мы, благотворительный фонд "Давай дружить", помогаем детям с заболеванием ДЦП. Многое уже сделано: проводятся ежегодные праздники к Новому году и Дню защиты детей, организовываются курсы гидрореабилитации и иппотерапии, покупается специализированное оборудование, оказывается адресная помощь. Но действительно ли много сделано? Уверена, что нет. Объединившись, мы можем гораздо больше. В благотворительности и сострадании важна любая посильная помощь: будет ли это ваше время, деньги, автотранспорт или подарки. Главное, чтобы вы были готовы этим поделиться. Я не могу сказать, сколько именно вы должны отдавать, потому что добро не поддается математике и подсчёту. Добро нужно просто делать!"

Валерия Деньгина