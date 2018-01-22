Тюменский госуниверситет получит 471 миллион из федерального бюджета

На поддержку университетов-участников программы "5-100" в рамках приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" из госказны в 2018 году будет выделено 9,908 млрд рублей. Распоряжение о распределении средств в конце декабря подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В списке получателей 21 вуз – те, что осенью прошлого года смогли успешно представить Международному совету планы развития до 2020 года. Деньги им выделяются на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

В частности, Тюменский госуниверситет свою субсидию планирует направить на реализацию проектов "Школа перспективных исследований" и "Школа экологической и сельскохозяйственной биологии" – X-Bio. "Первая должна стать драйвером мультидисциплинарных исследований в области социальных и гуманитарных наук и привести к содержательным и качественным изменениям образовательной модели университета. X-Bio обеспечит целенаправленную концентрацию ресурсов по естественно-научным и инженерным направлениям в области экологической и сельскохозяйственной биологии", – сообщил ректор Валерий Фальков. По словам руководителя, часть средств будет направлена на мероприятия по выявлению и привлечению в вуз талантливых абитуриентов.

Отметим, ТюмГУ в программе "5-100" участвует с осени 2015 года. За этот срок вуз смог достичь значимых результатов и уверенно закрепился во второй когорте вузов. Например, продолжает расти средний балл поступивших на бюджет (в 2017 году - 74,26), благодаря чему университет второй год подряд входит в топ-10 лучших классических вузов России по качеству приема. В 2017 году ТюмГУ впервые вошел в число лучших университетов международного рейтинга "QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия (EECA)", отмечают в управлении стратегических коммуникаций университета.