Предприимчивым тюменцам выдадут субсидии на организацию пляжей, автокемпингов и бассейнов

В Тюменской области 15 февраля конкурс на поддержку общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры региона, субсидию можно получить на реализуемый или планируемый проект, сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Поддержка будет оказана на проекты, касающиеся пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ и т. д.; национальных туристских маршрутов; кемпинги и автокемпинги; покупку туристского оборудования; плавательных бассейнов; новых турмаршрутов; электронных путеводителей, в том числе мобильных приложений и аудиогидов; создания и развития доступной туристской среды для лиц с ОВЗ.

"Все мы знаем, что чем больше в регионе уникальных туристических предложений, тем он интереснее для путешествий. Поэтому, коллеги, не бойтесь креативить, разрабатывать новые идеи и масштабировать проекты. Тем более что в этом году запланированы меры поддержки для разных представителей отрасли", - отметила Мария Трофимова.

Заявки на конкурс принимаются с 15 февраля по 15 марта, подробности тут.