Более 20 тысяч тюменских семей пользуются субсидией на оплату коммуналки

Свыше 500 млн рублей бюджет Тюменской области выделяет на субсидирование оплаты жилищно-коммунальных услуг, поддержкой пользуются более 20 тысяч семей Тюменской области, сообщает ГУС ТО.

Определить примерный размер ежемесячной субсидии можно в бесплатном онлайн-сервисе "Умный помощник ЖКХ". Интерфейс сервиса интуитивно понятен, позволяет за несколько шагов ввести данные для расчёта (важно: в приложении проводится лишь предварительный расчет, принять решение о наличии права на субсидию, а также ее размере могут только специалисты уполномоченной организации).

За консультацией по получению помощи от государства можно обратиться в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-1-00000-1, информационно-справочную службу Тюменской области 8-800-100-12-90.