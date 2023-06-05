Тюменская область выдаст субсидии на реализацию 14 турпроектов

Четырнадцать туристических проектов Тюменской области получат субсидии на воплощение идей, об итогах конкурса на поддержку предпринимательских инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры Тюменской области сообщила директор департамента потребрынка и туризма Тюменской Мария Трофимова.

В целом на конкурс поступило 73 заявки из 18 муниципалитетов. В результате отбора определены 14 проектов-победителей, с авторами которых уже заключены соглашения на предоставление субсидий.

Благодаря инициативам предпринимателей и господдержке для жителей и гостей региона появятся новые туристические возможности и ресурсы:

- пляж на озере Ипкуль в Нижнетавдинском районе;

- термальный комплекс в Тобольском районе;

- электронный путеводитель "Исторический код Тобольска";

- городской автобусный маршрут с аудиогидом "Тюмень – Врата Сибири";

- спортплощадка для пляжной зоны в Ялуторовском районе;

- глэмпинги в экопарке "Турист" в Ялуторовском районе;

- конюшня по мотивам сказки "Конек-Горбунок" для людей с ограниченными возможностями здоровья в Ишимском районе;

- веревочный парк в Ишимском районе;

- уличный кинотеатр и обустроенный пешеходный маршрут в тематическом парке "Тобол" и т. д.

Также продолжится работа по благоустройству пляжной и кемпинговой зоны отдыха в Тобольском районе, усовершенствуется национальный маршрут "В Сибирь по своей воле", а на базе отдыха "Боровое" появятся домики для проживания и расширится парк спортинвентаря.