Тюменцы, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 20%, могут получить субсидию

Максимально допустимая доля расходов жителей Тюменской области на оплату жилья и коммунальных услуг в 2023 год не должна превышать 20 процентов, такой региональный стандарт утвердил губернатор Александр Моор, сообщает информцентр правительства ТО.

"Согласно региональному стандарту, доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 20%. Семьи, у которых этот показатель выше, имеют право на получение субсидии из регионального бюджета. Соответствующее постановление регионального Правительства, подписанное Губернатором, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.

В бюджете Тюменской области на 2023 год на предоставление данной меры социальной поддержки запланировано свыше 524 млн рублей.