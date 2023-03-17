Тюменцы, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 20%, могут получить субсидию

12:30 17 марта 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Максимально допустимая доля расходов жителей Тюменской области на оплату жилья и коммунальных услуг в 2023 год не должна превышать 20 процентов, такой региональный стандарт утвердил губернатор  Александр Моор, сообщает информцентр правительства ТО.

"Согласно региональному стандарту, доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 20%. Семьи, у которых этот показатель выше, имеют право на получение субсидии из регионального бюджета. Соответствующее постановление регионального Правительства, подписанное Губернатором, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года", - говорится в сообщении. 

В бюджете Тюменской области на 2023 год на предоставление данной меры социальной поддержки запланировано свыше 524 млн рублей.

Теги: Александр Моор , бюджет , ЖКУ , льготы , субсидии
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2023