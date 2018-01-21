Тюменцы стали участниками всероссийского форума "Территория творчества"

Тюменцы приняли участие во всероссийском форуме театральных школ и детских школ искусств "Территория творчества", который прошел 19 и 20 января в Екатеринбурге. Мероприятие объединило творческих молодых людей из Москвы, Волгограда и других городов.

Представители культуры со всей России собрались на форуме, чтобы обменяться своими знаниями и практиками в области детского образования. Среди участников - руководители и преподаватели культурных учреждений всех уровней. Основной целью встречи стало формирование наиболее эффективных моделей обучения детей и распространения опыта образовательных практик, чтобы обеспечить долгосрочное развитие дополнительного образования и театрального дела в России. В рамках форума прошли научно-практическая конференция, ярмарка-выставка методической литературы, а также различные мастер-классы театральной тематики, пишет "Тюменская область сегодня".