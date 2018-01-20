Главы поселений Тюменского района отчитываются перед населением

Середина января – время отчетов глав администраций населенных пунктов Тюменского района перед населением. На этой неделе встречи с населением прошли в четырех муниципальных образованиях – Винзили, Созоновском, Салаирском и Муллашинском, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

За час до начала встречи в фойе домов культуры или школ все желающие могут обсудить интересующие их вопросы с руководителями управлений администрации района, депутатами районной и областной дум.

В Винзилях блок вопросов-ответов длился больше часа. Ни одно предложение или вопрос не остались без внимания. Например: когда в Винзилях появится стадион? Глава дала ответ: весь 2017 год решали проблему с земельным участком, в феврале приступаем к разработке проектной документации, в 2019 начнется строительство.

Когда благоустроят пустырь в центре поселка? Уже в наступившем году, на первом этапе, проведут отсыпку территории, вывезут мусор, выкорчуют ненужную растительность, посадят деревья. Исполняющая обязанности главы муниципалитета Елена Осипова пригласила жителей посильно поучаствовать в благоустройстве.

Светлана Иванова подчеркнула, что пустых обещаний администрация давать не будет: "Мы делаем все, что необходимо, и честно говорим, когда не можем выполнить какую-то просьбу, – сказала она. – В своих решениях всегда исходим из возможностей бюджета и социального приоритета".