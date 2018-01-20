Тюменские школьники побывают на экскурсии в Доме печати

Четвертый модуль тюменского областного проекта "Медиастрана", в котором участвуют учащиеся 65 школ региона, будет посвящен печатной журналистике, он стартует 16 февраля, сообщили в пресс-службе губернатора.

Более 250 школьников из городов и районов Тюменской области посетят с экскурсией тюменский Дом печати и получат мастер-классы от педагогов отделения журналистики Тюменского государственного университета и практикующих журналистов.

Ребят ждут практикумы и тренинги по развитию креативного мышления, написанию журналистских текстов, верстке газетной полосы и т.д.

Проект "Медиастрана" включает в себя пять образовательных модулей по интернет-, радио- теле- и печатной журналистике, а также по связям с общественностью. Он стартовал в ноябре 2017 года и завершится областным фестивалем школьных СМИ в апреле 2018 года. Наиболее успешные резиденты "Медиастраны" получат приглашения на стажировки в пресс-службы госструктур, путевки на летние многопрофильные смены и приятные бонусы от партнёров.