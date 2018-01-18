По инициативе тюменцев детские автобусы в России оборудуют проблесковыми маячками

Все автобусы, которые осуществляют организованную перевозку детей на территории Российской Федерации, к 1 июля 2018 года должны быть оснащены проблесковыми маячками. Инициатива Тюменской областной Думы одобрена на федеральном уровне.

"27 декабря 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в некоторые государственные акты, которые касаются безопасной перевозки детей. Стоит отметить, что предложение по оснащению автобусов проблесковыми маячками желтого и оранжевого цветов внесли депутаты Тюменской облдумы. В феврале 2017 года парламентарии обратились к министру транспорта РФ Максиму Соколову",- подчеркнула глава комитета по экономической политике и природопользованию, депутат Инна Лосева.

По словам Лосевой, в Тюменской области с прошлого года уже начали оснащать автобусы. "В регионе действует совет по безопасности дорожного движения, его возглавляет вице-губернатор области Сергей Сарычев. В 2017 году, на одном из заседаний было принято решение о том, чтобы все детские автобусы в Тюменской области, которые перевозят организованные группы детей, были снабжены проблесковыми маячками желтого и оранжевого цветов. Эта одна из мер, которая действительно способствует безопасности дорожного движения",- считает законодатель.

Виктория Зайцева