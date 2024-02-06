Для профилактики смертельных ДТП на тюменских трассах усилят наблюдение и ограничат скорость

Для контроля скоростного режима на дорогах Тюменской области активно используются беспилотники и пять приобретенных в 2023 году передвижных комплексов "Кордон.Про" М, с наступлением лета планируется установить на аварийно-опасных участках знаки ограничения скорости и нанести дополнительную дорожную разметку, сообщил по итогам заседания рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Заседание было посвящено дополнительным мерам по предупреждению ДТП с тяжкими последствиями, число которых, по словам Шустова, с начала 2024 года возросло. В обсуждении участвовали начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, начальник регионального Управления ГИБДД Андрей Миллер, директор филиала ФКУ "Уралуправтодор" в Тюмени Евгений Мурадов, руководители региональных дорожных служб и предприятий.

Отмечается, что большинство аварий с тяжкими последствиями в этом году произошло в результате выезда транспорта на полосу встречного движения и нарушений скоростного режима. Мурадов сообщил, что в 2024 году для повышения безопасности дорожного движения Уралуправтодор продолжит установку боксов для систем видеофиксации нарушений ПДД и устройство освещения на аварийно-опасных участках и автобусных остановках. Также он отметил, что четырехполосное движение с установкой ограждений снижает аварийность на дорогах. "Будем продолжать работу по устройству четырех полос с разделением потоков ограждением. Мы сегодня работаем на 402-й дороге, участок Тюмень-Омск. В планах также в этом году пройти участок в районе Богандинки. И движемся в направлении на 404-ю дорогу. Это участок Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Уже дошли до 163-го километра, где у нас выполнено 4 полосы с разделением потоков ограждением, и планируем также до конца текущего года работать в районе Байкалово", - пояснил планы Мурадов.

Начальник Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер заявил, что на федеральных и региональных автодорогах в Тюменской области станет больше нарядов ДПС, также будет увеличено и количество средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.