Региональные дороги Тюменской области будут контролировать беспилотники

Безопасность на региональных трассах Тюменской области будут контролировать с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает ГУС ТО.

"Наряды ДПС УГИБДД по Тюменской области начали использовать дроны на участках федеральных трасс в прошлом году. Сейчас этот опыт распространится на региональную дорожную сеть", - указано в сообщении.

Отмечается, что летательные аппараты фиксируют выезд на полосу встречного движения в местах, где это строго запрещено. Информационные щиты об использовании беспилотников уже установлены на дорогах юмень-Боровский-Богандинский, Ялуторовск-Ярково, Тюмень-Нижняя Тавда.