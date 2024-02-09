Региональные дороги Тюменской области будут контролировать беспилотники

Безопасность на региональных трассах Тюменской области будут контролировать с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает ГУС ТО.
"Наряды ДПС УГИБДД по Тюменской области начали использовать дроны на участках федеральных трасс в прошлом году. Сейчас этот опыт распространится на региональную дорожную сеть", - указано в сообщении.
Отмечается, что летательные аппараты фиксируют выезд на полосу встречного движения в местах, где это строго запрещено. Информационные щиты об использовании беспилотников уже установлены на дорогах юмень-Боровский-Богандинский, Ялуторовск-Ярково, Тюмень-Нижняя Тавда.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru