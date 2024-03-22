Мобильный комплекс фотовидеофиксации отправили в Ишим

Мобильный комплекс фотовидеофиксации "Кордон.Про"М в Ишим направили для стабилизации дорожно-транспортной обстановки на автомобильных дорогах федерального и регионального значения. Он будет курсировать на дорогах Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск и Голышманово-Аромашево.
Специалисты ишимского подотдела ГКУ ТО "УАД" прошли обучение и приступили к созданию специальной карты для работы комплекса в движении.
В феврале текущего года еще один мобильный комплекс предан в г. Тобольск для фиксации нарушений ПДД на трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск.
С начала 2024 года безопасность на тюменских дорогах контролируют 5 мобильных комплексов фотовидеофиксации. Главная цель работы комплексов - профилактика нарушений ПДД, сокращение количества ДТП и уменьшение тяжести их последствий.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru