Мобильный комплекс фотовидеофиксации отправили в Ишим

Мобильный комплекс фотовидеофиксации "Кордон.Про"М в Ишим направили для стабилизации дорожно-транспортной обстановки на автомобильных дорогах федерального и регионального значения. Он будет курсировать на дорогах Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск и Голышманово-Аромашево.

Специалисты ишимского подотдела ГКУ ТО "УАД" прошли обучение и приступили к созданию специальной карты для работы комплекса в движении.

В феврале текущего года еще один мобильный комплекс предан в г. Тобольск для фиксации нарушений ПДД на трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск.

С начала 2024 года безопасность на тюменских дорогах контролируют 5 мобильных комплексов фотовидеофиксации. Главная цель работы комплексов - профилактика нарушений ПДД, сокращение количества ДТП и уменьшение тяжести их последствий.