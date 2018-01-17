Тюменский "Кванториум" приглашает детей на бесплатное обучение авиа- и автомоделированию

Тюменский детский технопарк "Кванториум" в декабре 2017 года открыл два новых образовательно-проектных направления – Аэроквантум и Автоквантум.

"Кванториум" - структурное подразделение Дворца творчества и спорта "Пионер". В го задичи входит развитие у детей "мягких навыков" (коммуникация, креативность, критическое мышление, командная работа и т.д.), универсальных надпрофессиональных компетенций, а также погружение в инженерную проблематику в высокотехнологичной образовательной среде.

В Аэроквантуме ребята занимаются авиамоделированием, будут изучать малую беспилотную и дистанционно пилотируемую авиацию (дроны), займутся разработкой, производством и обслуживанием мобильной авиатехники, есть возможность потренироваться на авиасимуляторах.

В Автоквантуме будущие инженеры познакомятся с основами автомоделирования, займутся разработкой проектов транспорта будущего, дистанционно управляемых автовездеходов, конструированием электромобиля, а также системы автопилотирования и навигации.

Кроме того, в этих направлениям предусмотрены кейсы по робототехнике и прототипированию.

Обучение будут вести высококвалифицированные педагоги, прошедшие подготовку по программе федерального оператора сети технопарков "Кванториум" – Фонда новых форм развития образования.

Презентационные и установочные занятия прошли в декабре, обучение – на бесплатной основе.

Для записи действует сайт: http://kvantorium-tyumen.ru/

Помимо этого, в "Кванториуме" планируется открыть "Hi-tech цех" - лабораторию межквантового взаимодействия в рамках подготовки проектов. Здесь проводятся ремонтные работы, ведется оснащение оборудованием. Особенностью обучения в "Hi-tech цехе" является направленность на создание теоретической базы в области физики и электроники и формирование навыков работы с элементной базой различного уровня сложности.

Открытие детского технопарка "Кванториум" в Тюменской области состоялосьв октябре 2017 года. К занятиям по робототехнике, информационным технологиям и промышленному дизайну приступили первые кванторианцы. Кроме того, реализуется программа ознакомительных мастер-классов по направлениям квантумов, программа ранней инженерной пропедевтики "Квантик" (для дошкольников и младших школьников), образовательные каникулярные проекты.

Получить более подробную информацию можно на сайте "Кванториума", в социальных сетях детского технопарка "ВКонтакте" и Facebook или по телефонам (3452) 290-331, 8-905-857-15-14.