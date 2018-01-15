МЧС напоминает тюменцам правила безопасности при Крещенских купаниях

Тюменские спасатели призывают тюменцев соблюдать правила поведения и меры безопасности во время Крещенских купаний.

Так, окунаться в ледяную воду разрешается только в специально оборудованных местах, где есть спасатели и медики. Купание в проруби противопоказано людям с острыми и хроническими заболеваниями. Нельзя нырять в воду непосредственно со льда, купаться в состоянии алкогольного опьянения, подавать крики ложной тревоги, напоминают в Главном управлении МЧС России по Тюменской области. Находиться в проруби более одной минуты не стоит, чтобы не допустить общего переохлаждения организма.

По словам специалистов, рядом с прорубью на льду одновременно может находиться не больше 20 человек, парковать автомобиль следует в отдалении. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, особое внимание стоит уделить во время погружения ребенка в прорубь. После окунания нужно растереть себя и ребенка махровым полотенцем, надеть сухую одежду и согреться горячим чаем, пишет ИА "Тюменская линия".