МЧС напоминает тюменцам правила безопасности при Крещенских купаниях

17:18 14 января 2018
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www.pravmir.ru
| Фото: www.pravmir.ru

Тюменские спасатели призывают тюменцев соблюдать правила поведения и меры безопасности во время Крещенских купаний.

Так, окунаться в ледяную воду разрешается только в специально оборудованных местах, где есть спасатели и медики. Купание в проруби противопоказано людям с острыми и хроническими заболеваниями. Нельзя нырять в воду непосредственно со льда, купаться в состоянии алкогольного опьянения, подавать крики ложной тревоги, напоминают в Главном управлении МЧС России по Тюменской области. Находиться в проруби более одной минуты не стоит, чтобы не допустить общего переохлаждения организма.

По словам специалистов, рядом с прорубью на льду одновременно может находиться не больше 20 человек, парковать автомобиль следует в отдалении. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, особое внимание стоит уделить во время погружения ребенка в прорубь. После окунания нужно растереть себя и ребенка махровым полотенцем, надеть сухую одежду и согреться горячим чаем, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: безопасность , Крещенские купания , МЧС
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