Будущие тюменские абитуриенты определяются с предметами для сдачи ЕГЭ

Учащиеся 11 классов тюменских школ и выпускники прошлых лет начали подавать заявления на сдачу ЕГЭ. Регистрация для поступающих в 2018 году продлится до 1 февраля.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в регионе уже зарегистрировалось около 9 тыс. участников единого госэкзамена, из них около 300 человек – выпускники прошлых лет. Последние могут самостоятельно выбирать, в какой из периодов будут сдавать ЕГЭ: досрочно с 21 марта по 11 апреля или в резервные сроки основного периода - с 22 июня по 2 июля.

Напомним, одиннадцатиклассникам для получения аттестата необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и математике, остальные дисциплины – по желанию. Количестве выбранных предметов неограниченно. А вот выпускники прошлых лет могут сдать экзамены лишь по предметам, которые обязательны для поступления в вуз.

С демоверсиями заданий предстоящих экзаменов можно ознакомиться на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

