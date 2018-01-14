Экодень в Тюмени перенесли из-за морозов

Тюменцы, практикующие раздельный сбор мусора, смогут сдать вторсырье в традиционный экодень, который пройдет 20 января. Ранее организаторы хотели провести мероприятие 13 января, но планы изменили из-за морозов.

"Мы не хотим героически мерзнуть на точках и морозить вас, поэтому приняли решение перенести январский экологический день с 13 на 20 января", - пишут волонтеры.

20 января на всех точках акции будут принимать все виды вторсырья. Можно будет сдать твердый пластик, полиэтиленовые пакеты, макулатуру, стекло, металлолом, бытовую технику, текстиль и хорошую обувь, сообщает "Вслyх.рy".

У ТРЦ "Фаворит" раздельнособирающих будут ждать с 11.00 до 12.00, на улице Малыгина, 51 - с 11.30 до 12.30. В 12 часов начнет работу площадка в сквере Комсомольском, в 12.30 - в сквере Болгаро-советской дружбы. С 13 до 14 часов вторсырье можно будет сдать по адресу Заречный проезд, 12.

Также 20 января станет датой следующего общегородского сбора пластиковых крышек. крышки собирают участники экологического движения "Зеленый хоровод" по адресу ул. Московский тракт, 133.

Напомним, что сбор крышек проходит несколько раз в год с целью сдать килограммы пластика на переработку, купить на вырученные деньги семена деревьев и посадить их в городе. Прошлый сбор проходил в сентябре, на нем было собрано более 500 кг крышек.