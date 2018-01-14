Тюменцев просят сдать на переработку крышки и фломастеры

Седьмой общегородской сбор пластиковых крышек пройдет в Тюмени 20 января с 12:00 до 17:00 по адресу ул. Московский тракт, 133 (экомастерская "Руки"). На переработку также принимаются старые пластиковые фломастеры и батарейки, пишет "Вслух.ру".

Привезти крышки можно и раньше, 18-19 января, предварительно созвонившись с организаторами по телефону 8-922-47-97-009. Подробную информацию можно узнать в группе https://vk.com/horovod_tmn.