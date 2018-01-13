Тюменский "Кречет" отправится в лыжный поход в Свердловской области

Военно-поисковый отряд "Кречет" готовится к двухдневному лыжному походу в Свердловской области. Принять участие в походе могут все, кто имеет медицинский допуск к данной экспедиции, деньги для проезда на электричке, а также разрешение от родителей.

Поход будет идти два дня с 3 по 4 февраля, а его общий маршрут будет составлять около 30-35 километров, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Лыжный переход начнется на станции Бахметское Тугулымского района Свердловской области и закончится в молодежном центре в селе Ошкуково, где ребятам организуют ночевку.

Принять участие в походе могут все, кто имеет медицинский допуск к данной экспедиции, деньги для проезда на электричке, а также разрешение от родителей.

Отметим, что лыжный поход – не единственное, что ожидает участников отряда. Ими запланировано еще много мероприятий на конец зимы и начало весны. Например, 23-24 марта в Талицком районе Свердловской области будет проведена военно-тактическая игра на местности под названием "Зарница", а в апреле активных подростков ожидает суточный выход в лес.

Получить контактную информацию и более подробно узнать о лыжном походе и проводимых мероприятиях можно в официальной группе отряда "ВКонтакте".