Тюменский "Кречет" отправится в лыжный поход в Свердловской области

Военно-поисковый отряд "Кречет" готовится к двухдневному лыжному походу в Свердловской области. Принять участие в походе могут все, кто имеет медицинский допуск к данной экспедиции, деньги для проезда на электричке, а также разрешение от родителей.
Поход будет идти два дня с 3 по 4 февраля, а его общий маршрут будет составлять около 30-35 километров, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".
Лыжный переход начнется на станции Бахметское Тугулымского района Свердловской области и закончится в молодежном центре в селе Ошкуково, где ребятам организуют ночевку.
Принять участие в походе могут все, кто имеет медицинский допуск к данной экспедиции, деньги для проезда на электричке, а также разрешение от родителей.
Отметим, что лыжный поход – не единственное, что ожидает участников отряда. Ими запланировано еще много мероприятий на конец зимы и начало весны. Например, 23-24 марта в Талицком районе Свердловской области будет проведена военно-тактическая игра на местности под названием "Зарница", а в апреле активных подростков ожидает суточный выход в лес.
Получить контактную информацию и более подробно узнать о лыжном походе и проводимых мероприятиях можно в официальной группе отряда "ВКонтакте".
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