Тюменцы поддержат детей с травмами после ДТП

Благотворительный телевизионный проект "День рождения Зебры", направленный на поддержку детей, получивших тяжелые травмы в дорожно-транспортных происшествиях, вновь стартует в Тюмени. Организаторами традиционно выступили Госавтоинспекция Тюменской области и государственная телерадиокомпания "Регион-Тюмень" при поддержке правительства региона.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в проекте примут участие депутаты, представители власти, тюменских предприятий, организаций, страховых компаний, общественных организаций. Они окажут благотворительную помощь детям, которые получили серьезные повреждения в дорожных авариях за прошлый год. Юным тюменцам вручат сертификаты на отдых и лечение в оздоровительных учреждениях области, а также подарки: игрушки, планшетные компьютеры, сертификаты в тренажерные и танцевальные залы и другие.

По данным ГИБДД, в 2017 году на дорогах области погибли 11детей в возрасте до 16 лет, 395 детей ранены. Для участия в благотворительном проекте следует обратиться по телефону: (3452) 794-555.