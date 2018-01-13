Молодежные театры Тюмени выступили на фестивале в Москве

Представители Молодежного театрального центра "Космос" сыграли свои спектакли на московском фестивале "Путешествие в Рождество", сообщает "Мой портал".

Молодежный театральный центр "Космос" представляла "Хореографическая мастерская Александры Балецкой". Хореографическую драму "Каренина" для "Путешествия в Рождество" отобрал организационный комитет российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска". Тюменский коллектив выступал на сцене "Руслан и Людмила", где москвичи и гости столицы могли увидеть постановки про любовь. Танцовщица "Хореографической мастерской Александры Балецкой" Виктория Заворотчева рассказывает, что они адаптировали сценический спектакль под уличные условия, приспособив костюмы под зимний вариант.

Виктория отмечает, что несмотря на большую проходимость самого фестиваля, площадка перед сценой никогда не была пустой и многие из зрителей посмотрели спектакль от начала до конца.

Еще один резидент "Космоса", молодежный театр "Ремарка", представил пятнадцатиминутное представление по мотивам сказки Павла Бажова "Огневушка-поскакушка" на сцене "Сказы Бажова" фестиваля-школы современного искусства "Территория". Режиссер "Ремарки" Юлия Вологжанина считает, что зрители фестиваля приняли их более чем тепло: много хлопали, фотографировали и даже танцевали. "Было видно, что люди рады происходящему и у них настоящий праздник. Их доброжелательное отношение передавалось и нам. Всегда приятно работать на такую публику", – рассказывает Юлия.