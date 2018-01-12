Топ мероприятий на 13-14 января в Тюмени: музыка Штрауса, альтернативное кино и медитации

Выходные после первой рабочей недели 2018 года у тюменцев будут насыщенными. Жителей и гостей города приглашают на бесплатные занятия по медитациям и художественному искусству, кафе и рестораны предлагают отпраздновать старый новый год, а филармония – насладиться музыкой Штрауса. Об этих и других мероприятиях подробнее расскажет путеводитель выходного дня от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Бесплатные пробные занятия в студии RomanticArt

13 января, в 17:00 - пробное занятие курса "Масло". 14 января, в 14:00 - пробное занятие курса "Введение в рисование". После занятий желающие могут записаться на длительные платные курсы. Указанные пробные занятия проводятся бесплатно! Для того, чтобы записаться на занятия или больше узнать о курсе, звоните 52-08-48. Все занятия проводятся по адресу: Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 53.

Концерт "Старый Новый год с Иоганном Штраусом"

Музыка Штрауса, самого светлого гения Вены, – один из символов новогодних праздников. Его творчество создает легкий, оптимистичный настрой и дарит только позитивные эмоции. Для тюменцев прозвучат лучшие произведения "короля вальсов".

Когда: 18:00, 13 января 2018 г.

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 600 - 1500 рублей

Возрастное ограничение 0+

Старый Новый год в "Максимилиансе"

Отличная возможность успеть загадать то, что забыл загадать, и еще раз отметить наступление нового года. Для гостей весь вечер будет выступать группа Jackpot.

Когда: сбор с 20:00, 13 января 2018 г.

Где: Тюмень, ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет октября, 8Б)

Стоимость: 300 рублей

Бесплатное занятие по Сахаджа Медитации для начинающих

Участники узнают о свойствах своего тела и уникальных качествах энергии Кундалини, попробуют сбалансировать свои эмоции и действия. Телефон для записи: 8-982-934-2-18

Когда: 12:30, 13 января 2018 г.

Где: ул. Свердлова 5/2, офис 206, домофон 4

Вход свободный!

Марафон альтернативного новогоднего кино

В праздники со всех экранов на нас льется поток, заряжающий напускной добротой и необоснованным оптимизмом. Маменькин сынок Женя Лукашин завоевывает свою Надю, бесконечные "елки" и "мамы" объединяют города, а черствое сердце Скруджа смягчается.

Fabric Bar дарит вам альтернативу. Марафон новогоднего кино, разговаривающего со зрителем не на языке сказок. Двва фильма о том, как проводят новогодние каникулы в Исландии и Чехии: Рейкьявик 101 / 101 Reykjavík (2000) и Уютные норки / Pelíšky (1999). Подробности по телефону: +7-922-042-00-26.

Когда: с 19:30, 13 января 2018 г.

Где: Тюмень, FABRIC BAR (ул. Молодежная 74/4, 2 этаж)

Вход: депозит 300 рублей (на эту сумму вы можете сделать заказ в баре).

Возрастное ограничение 16+

Больше мероприятий в удобном календаре событий: https://vk.com/afisha_kto?w=page-108606347_51812316