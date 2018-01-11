Тюменский драматический театр подвел итоги 2017 года

В 2017 году Тюменский драматический театр открыл свой юбилейный 160-й сезон, труппу пополнили трое молодых артистов, театр поставил 7 новых спектаклей, в том числе два детских.

Тюменский большой драматический театр принял участие во Всероссийском театральном фестивале "Пять вечеров" им. Александра Володина. Право представлять на фестивале Тюменскую область спектаклем "С любимыми не расставайтесь" Тюменский драмтеатр заслужил благодаря высокой оценке арт-директора фестиваля, главного редактора и директора "Петербургского театрального журнала" Марины Дмитревской.

Напомним, что премьера спектакля "С любимыми не расставайтесь" на сцене Тюменского драматического театра состоялась 25 ноября 2016 года. Свое мастерство артисты показали на сцене театра "На Литейном" 7 февраля 2017 года. Постановщиком и режиссером выступил лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман.

Отдельного внимания заслуживают гастроли театра. От булгаковского "Мольера" до "Метода Гренхольма" — Тюменский драматический театр показал в Екатеринбурге пять своих спектаклей. Гастрольный проект носил обменный характер: на время визита в Екатеринбург ТБДТ предоставил домашнюю площадку Свердловскому драмтеатру, который, в свою очередь, представил в Тюмени шесть спектаклей.

С 8 по 12 ноября 2017 года произошел обмен лучших спектаклей Тюменского драматического театра и Государственного русского драматического театра Удмуртии. Обменные гастроли двух театров стали возможны благодаря федеральному проекту "Большие гастроли". Открылись гастроли в Ижевске спектаклем "Мольер" в постановке Александра Баргмана. 9 ноября в его же постановке показали спектакль по пьесе современного французского драматурга и сценариста Жеральда Сиблейраса "Ветер в тополях"; 10 ноября — спектакль "Метод Гренхольма" в постановке Александра Тихонова; 11 ноября — комедию "Одолжите тенора" в постановке Николая Покотыло; 12 ноября — спектакль "С любимыми не расставайтесь" в постановке Баргмана. Также с 10 по 12 ноября можно было увидеть мюзикл для всей семьи "Бременские музыканты". Большие гастроли, несомненно, подарили зрителям Ижевска и Тюмени необыкновенные впечатления и радость от встречи с прекрасными актерами и сильными профессиональными труппами.

Газета "Коммерсантъ-Урал" объявляет результаты исследования "Твердые знаки", в основе которого лежит рейтинг количества упоминаний известных жителей и компаний Тюменской области в федеральных и мировых СМИ. В номинации "Культура" победил Тюменский большой драматический театр. Среди полусотни источников, по которым проводился мониторинг, русскоязычные мировые и федеральные телеканалы, газеты, информационные агентства, интернет-ресурсы, такие как ТАСС, "Интерфакс", BBC, "Эхо Москвы", "Ведомости", "Коммерсантъ" и другие. При подсчете рейтинга исключались события с негативным контекстом, приоритет был сделан в пользу нейтрально-позитивного.

Спектакль Тюменского драматического театра "С любимыми не расставайтесь" вошел в лонг-лист премии "Золотая маска". Long List 2018 — список самых заметных спектаклей сезона 2016–2017 по мнению экспертного совета Российской национальной театральной премии. "С любимыми не расставайтесь" — это вторая постановка Александра Баргмана в Тюменском драматическом театре, вошедшая в лонг-лист "Золотой Маски". Первым был моноспектакль Александра Тихонова "Крейцерова соната". Премия "Золотая маска" пройдет в 2018 году с февраля по апрель.

Медаль "Василий Шукшин" вручена двум актерам Тюменского большого драматического театра. Вручение состоялось 25 декабря 2017 года после премьеры спектакля "Стасик, играй!". Награду народному артисту России Владимиру Орлу и заслуженному артисту Казахстана и России Сергею Кутьмину вручил секретарь Союза писателей России Леонид Иванов. Медаль учреждена в 1997 году Союзом писателей России и литературно-художественным художественным журналом "Бийский вестник" и вручается за высокое художественное исполнение ролей в спектаклях по произведениям Шукшина, а также за продвижение традиций современной русской литературы. Пока награду имеют несколько актеров Москвы, Алтая и Вологды.

Как отметили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, весной 2018 года Тюменский драматический театр отметит 160-летие. К этому событию артисты готовятся заранее, ожидается много интересного и удивительного.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.