Молодые тюменцы проанализировали плюсы и минусы фестиваля "Студенческая весна"

Творческая молодежь Тюмени определила вектор развития направления на 2018 год. Одним из самых ярких и влиятельных событий молодые люди назвали Всероссийский фестиваль "Студенческая весна". В формате мозгового штурма участники встречи определили позитивные тренды мероприятия и сформулировали предложения по необходимым изменениям.

В обсуждении принимали участие театралы, КВН-щики, организаторы Российской студенческой весны и другие представители арт-кластера Тюмени. Представители молодежного и студенческого творчества посчитали, что студенческая мобильность, возможность получать конкурсные гранты и использование интернета как площадки для получения информации – позитивные факторы, которые влияют на развитие фестиваля. Однако некоторые педагоги до сих пор отрицательно относятся к участию в фестивале, а сами участники могут паразитировать.

"Основной тренд - это колоборация направлений в творчестве. Также важной идеей является появление единого образовательного пространства для творческой молодежи и развитие навыка фандрайзинга: привлечение в проекты всевозможных грантовых и партнерских средств, а также освоения краудфандинговых площадок", — поделилась директор по развитию мультицентра "Моя территория", координатор исследования Ольга Петрушина.

Сильными сторонами студенческой весны в Тюмени молодежь назвала наличие кадрового резерва, взаимодействие между коллективами, материально-техническое обеспечение, инициативность, финансирование, а к слабым сторонам отнесли недостаточно системную работу по информационному сопровождению, отсутствие коммуникации с властями и экспертами, пишет "Мегатюмень".